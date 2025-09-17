Баклунд продлил контракт с «Калгари». Швед за 17 лет сыграл 1066 матчей за «Флэймз»

Пресс-служба «Калгари Флэймз» объявила о продлении контракта с капитаном, шведским форвардом Микаэлем Баклундом, на два года. Кэпхит соглашения составил $ 3,25 млн.

Баклунд провёл всю свою карьеру в НХЛ (1066 матчей) за «Калгари» и является самым долгоиграющим действующим полевым игроком в составе «Флэймз». В 76 играх прошлого сезона Баклунд забил 15 голов и отдал 17 передач, набрав 32 очка. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету 36-летнего нападающего 563 (215+348) очка.

Баклунд был выбран «Калгари Флэймз» в первом раунде под общим 24-м номером драфта НХЛ 2007 года.

Ранее «Калгари Флэймз» продлил контракт с вратарём Дастином Вольфом.