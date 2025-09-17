Сегодня, 17 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 17 сентября 2025 года:

«Амур» — «Сибирь» — 3:4 Б;

«Адмирал» — «Шанхайские Драконы» — 4:0;

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ;

«Автомобилист» — «Трактор» — 0:2;

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:2.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.