Результаты матчей КХЛ на 17 сентября 2025 года

Сегодня, 17 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 17 сентября 2025 года:

«Амур» — «Сибирь» — 3:4 Б;
«Адмирал» — «Шанхайские Драконы» — 4:0;
«Авангард» — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ;
«Автомобилист» — «Трактор» — 0:2;
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:2.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

