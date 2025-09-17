Сегодня, 17 сентября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 17 сентября 2025 года:
«Металлург» Нк — «Буран» — 6:2;
«Сокол» — «Ростов» — 2:1 ОТ;
«СКА-ВМФ» — «Омские Крылья» — 2:1 ОТ;
«ЦСК ВВС» — «Торпедо-Горький» — 1:5;
«Барс»— «Химик» — 2:0;
«Динамо» Спб — «Зауралье» — 4:0;
«Челны» — «Звезда» — 0:2.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.