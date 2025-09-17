Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 17 сентября 2025 года

Сегодня, 17 сентября, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 17 сентября 2025 года:

«Ирбис» — «Красноярские Рыси» — 3:1;

«Авто» — АКМ Новомосковск — 6:0;

«Белые Медведи» — МХК «Динамо» М — 4:6;

«Мамонты Югры» — «Кузнецкие Медведи» — 2:3 ОТ;

«Ладья» — «Омские Ястребы» — 1:4;

МХК «Спартак» — «Красная Машина-Юниор» — 7:1;

«Чайка» — «Сибирские Снайперы» — 3:1;

ХК «Капитан» — «Локо» — 2:4;

АКМ-Юниор — «Алмаз» — 3:4.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.