Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 17 сентября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 17 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 17 сентября 2025 года:

«Ирбис» — «Красноярские Рыси» — 3:1;
«Авто» — АКМ Новомосковск — 6:0;
«Белые Медведи» — МХК «Динамо» М — 4:6;
«Мамонты Югры» — «Кузнецкие Медведи» — 2:3 ОТ;
«Ладья» — «Омские Ястребы» — 1:4;
МХК «Спартак» — «Красная Машина-Юниор» — 7:1;
«Чайка» — «Сибирские Снайперы» — 3:1;
ХК «Капитан» — «Локо» — 2:4;
АКМ-Юниор — «Алмаз» — 3:4.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android