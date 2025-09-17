Сегодня, 17 сентября, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 17 сентября 2025 года:
«Ирбис» — «Красноярские Рыси» — 3:1;
«Авто» — АКМ Новомосковск — 6:0;
«Белые Медведи» — МХК «Динамо» М — 4:6;
«Мамонты Югры» — «Кузнецкие Медведи» — 2:3 ОТ;
«Ладья» — «Омские Ястребы» — 1:4;
МХК «Спартак» — «Красная Машина-Юниор» — 7:1;
«Чайка» — «Сибирские Снайперы» — 3:1;
ХК «Капитан» — «Локо» — 2:4;
АКМ-Юниор — «Алмаз» — 3:4.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.