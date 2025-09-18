Маршан — о сохранении лидеров «Пантерз»: если бы в штате был налог, то двое из нас ушли бы

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан заявил, что отсутствие налога во Флориде помогло команде сохранить своих лидеров летом. «Пантерз» сумели подписать новые контракты с защитником Аароном Экбладом, форвардами Сэмом Беннеттом и Маршаном. В штате Флорида не взимается местный подоходный налог.

«Давайте называть вещи своими именами. Если бы в штате был налог, то двое из нас ушли бы, вероятно. То, что мы находимся в штате, где налог не взимается, это преимущество нашего клуба. И мы смогли его использовать и заставить работать», – сказал Маршан в интервью WPBF 25.

НХЛ и Ассоциация игроков не заложили в новое коллективное соглашение какие-либо способы выравнивания налогового неравенства.