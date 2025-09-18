Нападающий «Нефтехимика» Митякин отреагировал на прозвище «младшие братья» от казанцев

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о важности татарстанского дерби с «Ак Барсом». Во вчерашнем матче нижнекамцы одержали победу со счётом 2:1.

– Какие эмоции оставила победа?

– Хорошая командная победа, здорово, что мы выиграли. Идём дальше, готовимся к следующей игре.

– Много говорят о том, что это татарстанское дерби, но есть ощущение, что для Нижнекамска это более важный матч, чем для Казани. Ощущаете ли вы это?

– Для нас каждый матч важен, неважно, кто соперник. Но, конечно, на татарстанском дерби всегда полный стадион – и когда у нас играем, и здесь, в Казани. Много наших болельщиков приезжает сюда, а когда у нас играем, то много казанских болельщиков приезжает к нам. Есть такое дерби, но всё равно каждый матч важен.

– Вас разговоры про «младших братьев» со стороны болельщиков «Ак Барса» не задевают?

– Я не читаю даже, если честно, поэтому не в курсе. Ничего не могу сказать, – сказал Митякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.