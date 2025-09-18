Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 18 сентября 2025 года

Сегодня, 18 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 18 сентября 2025 года (время московское):

17:00. «Торос» — «Молот»;

17:30. «Кристалл» — «Южный Урал»;

17:30. «Ижсталь» — «Олимпия»;

19:00. АКМ — «Горняк-УГМК»;

19:00. «Рязань-ВДВ»— «Челмет»;

19:00. «Дизель» — «Магнитка».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».