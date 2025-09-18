Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 18 сентября 2025 года

Сегодня, 18 сентября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 18 сентября 2025 года (время московское):

16:30. МХК «Молот» — «Тюменский Легион»;

17:00. «Мамонты Югры» — «Кузнецкие Медведи»;

18:30. «Реактор» — «Снежные Барсы»;

18:30. МХК «Динамо» Спб — «Крылья Советов»;

19:00. «СКА-1946» — МХК «Спартак» МАХ;

19:30. «Динамо-Шинник»— «Толпар».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

В прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.