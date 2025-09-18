Митякин — о «Нефтехимике»: у команды есть характер, вытаскивать игру на морально-волевых

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о характере нижнекамской команды, которая одержала несколько волевых побед в текущем сезоне.

– Насколько эмоционально сильный был момент, когда были камбэки – с «Трактором», с Минском, с «Локомотивом»? О вас теперь говорит вся КХЛ.

– Это показывает, что у команды есть характер, неважно, какой счёт, как складывается игра, нужно находить в себе силы преодолевать такие моменты, вытаскивать игру на морально-волевых.

– Как вам лучше – когда спокойные рабочие победы, как сегодня, или как с Минском, на валидоле?

– Главное – победа, – сказал Митякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.