Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Митякин — о «Нефтехимике»: у команды есть характер, вытаскивать игру на морально-волевых

Митякин — о «Нефтехимике»: у команды есть характер, вытаскивать игру на морально-волевых
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин высказался о характере нижнекамской команды, которая одержала несколько волевых побед в текущем сезоне.

– Насколько эмоционально сильный был момент, когда были камбэки – с «Трактором», с Минском, с «Локомотивом»? О вас теперь говорит вся КХЛ.
– Это показывает, что у команды есть характер, неважно, какой счёт, как складывается игра, нужно находить в себе силы преодолевать такие моменты, вытаскивать игру на морально-волевых.

– Как вам лучше – когда спокойные рабочие победы, как сегодня, или как с Минском, на валидоле?
– Главное – победа, – сказал Митякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Нападающий «Нефтехимика» Митякин объяснил удачное начало сезона для своей команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android