Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров рассказал, как со временем изменил свою подготовку к сезону

Никита Кучеров рассказал, как со временем изменил свою подготовку к сезону
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал об изменениях в своей подготовке и заявил, что со временем перестал ходить в тренажёрный зал и стал больше времени тренироваться на льду.

«Раньше я пытался стать больше, сильнее, выше прыгать, быстрее бегать, как все говорят. Но у меня это никогда не работало. Я качался, пробовал все эти вещи — без толку. Потом я получил травму, и с тех пор я забросил железо и вообще занятия в зале. Теперь я занимаюсь растяжкой, ухаживаю за бёдрами и поясницей — в основном это профилактика травм во время сезона. Разная работа на мобильность, вот это всё. А всю основную работу я перенёс на лёд. Добавил больше льда, отрабатываю те мелочи, которые вижу в игре и в которых мне нужно стать лучше. Вне льда у меня теперь уходит всего минут 25», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь «Сибири» — о Кучерове: он не позволяет себе наслаждаться жизнью за пределами льда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android