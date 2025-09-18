Никита Кучеров рассказал, как со временем изменил свою подготовку к сезону

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал об изменениях в своей подготовке и заявил, что со временем перестал ходить в тренажёрный зал и стал больше времени тренироваться на льду.

«Раньше я пытался стать больше, сильнее, выше прыгать, быстрее бегать, как все говорят. Но у меня это никогда не работало. Я качался, пробовал все эти вещи — без толку. Потом я получил травму, и с тех пор я забросил железо и вообще занятия в зале. Теперь я занимаюсь растяжкой, ухаживаю за бёдрами и поясницей — в основном это профилактика травм во время сезона. Разная работа на мобильность, вот это всё. А всю основную работу я перенёс на лёд. Добавил больше льда, отрабатываю те мелочи, которые вижу в игре и в которых мне нужно стать лучше. Вне льда у меня теперь уходит всего минут 25», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.