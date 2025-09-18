«Авангард» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил соглашение сроком на один год с нападающим Анселем Галимовым, сообщает пресс-служба омского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании.

Отметим, что в прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при показателе полезности «+18». В плей-офф он забросил две шайбы в 11 играх. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 34-летний нападающий провёл 679 матчей, забросил 117 шайб и отдал 109 результативных передач с показателем полезности «+13».

Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» Наиль Якупов выбыл из строя из-за травмы как минимум на полтора месяца.