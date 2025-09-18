Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Авангарде» объяснили решение подписать контракт с Анселем Галимовым

В «Авангарде» объяснили решение подписать контракт с Анселем Галимовым
Комментарии

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Анселем Галимовым.

«Ансель Галимов — игрок «Авангарда». Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки, а также в большинстве и меньшинстве. После успешного сезона в «Спартаке» Ансель неожиданно вышел на рынок свободных агентов. Он добавит команде скорости и глубины. Рады приветствовать Анселя в рядах «Авангарда», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при показателе полезности «+18». В плей-офф он забросил две шайбы в 11 играх.

Материалы по теме
Официально
«Авангард» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android