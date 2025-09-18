В «Авангарде» объяснили решение подписать контракт с Анселем Галимовым

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Анселем Галимовым.

«Ансель Галимов — игрок «Авангарда». Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки, а также в большинстве и меньшинстве. После успешного сезона в «Спартаке» Ансель неожиданно вышел на рынок свободных агентов. Он добавит команде скорости и глубины. Рады приветствовать Анселя в рядах «Авангарда», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при показателе полезности «+18». В плей-офф он забросил две шайбы в 11 играх.