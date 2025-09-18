Скидки
«Мне за это платят». Андрей Василевский высказался о нагрузках во время сезона НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, как справляется с нагрузками в ходе сезона, и заявил, что неудачные матчи не всегда удаётся быстро забыть.

— Летом, когда ты думаешь о предстоящем сезоне, ты прокручиваешь в голове прошлые матчи? Что получилось, что нет?
— Конечно. Даже если я не хочу, эта часть меня… это всегда сидит у меня в голове. Особенно плохие игры. Хорошая игра — это ладно, какая разница, двигаемся дальше. А плохая — это как удар в челюсть, сложно проглотить. Один голкипер дал мне совет, когда я только пришёл в лигу: «Нужна короткая память». Хорошая игра, плохая игра… Но я всё ещё борюсь с тем, чтобы отпустить плохую игру.

— Ты один из немногих голкиперов, кто до сих пор играет по 60 игр за сезон. Многие команды специально ограничивают нагрузку своим первым номерам. Ты чувствуешь, что такая нагрузка идёт тебе на пользу?
— Ну, я люблю много играть. В конце концов, мне за это платят, так что почему бы не ставить меня почаще? Да и я просто люблю это. Я люблю эту игру. Я бы и все 82 сыграл, если бы разрешили, но они, возможно, не позволят. Я вижу, что сейчас тренеры стараются играть своими основными голкиперами меньше 60 игр, чтобы сохранить их свежесть к плей-офф. Думаю, это индивидуально. Для кого-то это сработает, а другим голкиперам нужно сыграть 60+ игр, чтобы комфортно чувствовать себя в плей-офф, — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Никита Кучеров рассказал, как со временем изменил свою подготовку к сезону
