«На шаг впереди большинства парней в НХЛ». Кучеров оценил значимость летних тренировок

«На шаг впереди большинства парней в НХЛ». Кучеров оценил значимость летних тренировок
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что работа на льду с шайбой в летний предсезонный период помогает ему обрести необходимую уверенность для успешного выступления в сезоне.

— Насколько важно для тебя постоянно работать с шайбой летом?
— Это очень помогает. Слушай, когда ты делаешь что-то снова и снова на протяжении вот уже 10 лет, ты просто уже на шаг впереди большинства парней в лиге. И это придаёт мне огромную уверенность в голове. Когда я выхожу играть, мне всё даётся гораздо проще. Так что это определённо помогает.

— В конце прошлого сезона ты говорил об игре под давлением. Ты делал что-то иначе этим летом, чтобы работать над этим?
— Я думаю, это и психологическая составляющая, и умение понять, где находится оппонент, сколько у тебя пространства. На тренировках ты пытаешься проигрывать те или иные игровые ситуации. Но я думаю, что это всё же больше вопрос психологии. Хотя в то же время это и навык — ты должен быть быстрым, должен уметь обращаться с шайбой на скорости. Так что, не знаю, это и то, и другое, — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

