Андрей Василевский рассказал, в чём нужно прибавить «Тампе», чтобы претендовать на КС

Андрей Василевский рассказал, в чём нужно прибавить «Тампе», чтобы претендовать на КС
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский считает, что команде в плей-офф нужно играть проще и научиться забивать решающие голы в овертаймах матчей на вылет.

«Нужно научиться забивать голы в овертайме. Думаю, это главное. Я уже говорил об этом, кажется, в прошлом году и годом ранее. Наша статистика в овертаймах в плей-офф просто… не удивительно, что мы не можем победить. Очевидно, наша домашняя история в плей-офф ужасна — нас обыгрывают перед нашими же болельщиками. Мы выиграли, я думаю, одну игру, может, две за последние несколько лет. Это недостаточно хорошо. Я бы сказал, ужасно.

Так что, повторюсь: стабильность, дисциплина. Думаю, в этом и есть та самая грань. Иногда нужно играть проще вместо того, чтобы пытаться совершать геройские поступки. Но, опять же, мы над этим поработаем, и, я надеюсь, мы сделаем своё дело», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

