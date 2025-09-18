Барабанов — об «Ак Барсе»: нет уверенности в себе — это видно невооружённым глазом

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов заявил, что казанской команде не хватает уверенности в себе. «Ак Барс» потерпел четыре поражения в пяти матчах на старте нового сезона КХЛ.

– Что думаете о неудачном матче и в целом серии домашней серии игр команды, которая идёт из поражений?

– Ничего не думаю.

– Что не получается прежде всего, на ваш взгляд?

– Много чего. У команды нет уверенности в себе. Это видно невооружённым глазом. Уверенность только через работу может к нам прийти.

– Эмоционально какое состояние сейчас у вас, у партнёров? Как выйти из этого состояния?

– Я уже сказал в прошлом ответе, нечего добавить, – сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.