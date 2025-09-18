Скидки
Барабанов — об «Ак Барсе»: нет уверенности в себе — это видно невооружённым глазом

Барабанов — об «Ак Барсе»: нет уверенности в себе — это видно невооружённым глазом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов заявил, что казанской команде не хватает уверенности в себе. «Ак Барс» потерпел четыре поражения в пяти матчах на старте нового сезона КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Юртайкин, Митякин) – 45:46 (5x4)     0:2 Юртайкин (Барулин, Сериков) – 46:05 (5x4)     1:2 Барабанов (Денисенко, Биро) – 55:59 (6x4)    

– Что думаете о неудачном матче и в целом серии домашней серии игр команды, которая идёт из поражений?
– Ничего не думаю.

– Что не получается прежде всего, на ваш взгляд?
– Много чего. У команды нет уверенности в себе. Это видно невооружённым глазом. Уверенность только через работу может к нам прийти.

– Эмоционально какое состояние сейчас у вас, у партнёров? Как выйти из этого состояния?
– Я уже сказал в прошлом ответе, нечего добавить, – сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Видео
«Ак Барс» дома уступил «Нефтехимику» и потерпел третье поражение подряд
