Барабанов отреагировал на вопрос об изменениях в тройках нападения «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о предстоящем матче с «Салаватом Юлаевым» и ответил на вопрос об изменении сочетаний звеньев казанской команды в ходе сезона.
– Следующий матч – с «Салаватом Юлаевым». Возможность реабилитироваться в дерби поможет команде собрать мотивацию?
– Не знаю. Посмотрим.
– Вас пробовали по ходу матча с разными партнёрами. Эти изменения помогали найти нужный игровой баланс?
– Это к тренерскому штабу вопрос, – сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
«Ак Барс» потерпел четыре поражения в пяти матчах на старте нового сезона КХЛ.