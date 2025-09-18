Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барабанов отреагировал на вопрос об изменениях в тройках нападения «Ак Барса»

Барабанов отреагировал на вопрос об изменениях в тройках нападения «Ак Барса»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о предстоящем матче с «Салаватом Юлаевым» и ответил на вопрос об изменении сочетаний звеньев казанской команды в ходе сезона.

– Следующий матч – с «Салаватом Юлаевым». Возможность реабилитироваться в дерби поможет команде собрать мотивацию?
– Не знаю. Посмотрим.

– Вас пробовали по ходу матча с разными партнёрами. Эти изменения помогали найти нужный игровой баланс?
– Это к тренерскому штабу вопрос, – сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Ак Барс» потерпел четыре поражения в пяти матчах на старте нового сезона КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» дома уступил «Нефтехимику» и потерпел третье поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android