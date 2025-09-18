«Отношу это персонально на свой счёт». Кучеров объяснил проблемы при игре в плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что истинная сила команды проявляется в матча с сильнейшими соперниками, и отметил ухудшение при игре в большинстве из-за ухода форварда Стивена Стэмкоса.

— Большинство в прошлом году показало хороший процент в регулярке, но провалилось в плей-офф. Как ты это оцениваешь?

— Большинство в плей-офф было плохим. Так что, что бы ни происходило в регулярном чемпионате, какая разница? В плей-офф мы были плохи. Нельзя говорить, что мы были третьими в регулярке, когда мы играли против хорошей команды и забросили одну шайбу. Я отношу это персонально на свой счёт. Ты ненавидишь это видеть, и ты просто жаждешь вернуться на лёд, работать над этим, понять, почему это не сработало. Ты выходишь и работаешь, и, надеюсь, находишь решения на следующий год, чтобы стать лучше.

Очевидно, что отсутствие Стэммера на левом фланге — это большая потеря. Без него нет угрозы с левой стороны, к ней теперь относятся с меньшим уважением. Если у тебя там левша, противник уже не так опасается. Я думаю, нам нужны правильные кусочки «пазла» в большинстве, чтобы оно работало.

В регулярке ты можешь провалиться против топ-5 команд, а потом набрать очков против аутсайдеров — и вот уже твоя статистика выглядит лучше, и все забывают, что ты не забивал сильным командам. Я не смотрю на эти статистики. Так что, я думаю, мы должны быть лучше именно в плей-офф», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.