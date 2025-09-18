ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первый матч для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина с бывшей командой, с которой в прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне ЦСКА одержал три победы в пяти матчах. Ярославский «Локомотив» также выиграл три матча из пяти. В межсезонье клуб возглавил канадский тренер Боб Хартли.