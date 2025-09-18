Скидки
ЦСКА — Локомотив: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 18 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч ЦСКА — «Локомотив» 18 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет первый матч для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина с бывшей командой, с которой в прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне ЦСКА одержал три победы в пяти матчах. Ярославский «Локомотив» также выиграл три матча из пяти. В межсезонье клуб возглавил канадский тренер Боб Хартли.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
