Владислав Третьяк объяснил выбор Новосибирска для проведения Кубка Первого канала

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил выбор Новосибирска для проведения Кубка Первого канала. Турнир пройдёт с 11 по 14 декабря 2025 года.

«Новая арена в Нижнем Новгороде будет принята только в районе 26 декабря. Поэтому мы не успеваем, и нам не разрешат там играть. Мы хотели в Нижнем Новгороде [провести турнир]. Во-первых, в Ярославле хотели, но, к сожалению, город не смог принять нашу команду. Нижний Новгород – да, но стадион не примут, мы не можем играть. Поэтому у нас хороший вариант с Новосибирском. Тем более там любят хоккей, болеют, и губернатор очень много делает», – цитирует Третьяка ТАСС.

На турнире выступит сборная «Россия 25», главным тренером которой является Роман Ротенберг.

