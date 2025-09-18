Скидки
«Барыс» заключил контракт с американским вратарём Адамом Шилом

«Барыс» заключил контракт с американским вратарём Адамом Шилом
«Барыс» заключил односторонний контракт с вратарём Адамом Шилом. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, соглашение с американским голкипером рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года.

Взрослая профессиональная карьера американского вратаря началась в системе «Далласа». В минувшем сезоне Шил выступал за «Колорадо Иглз» — в 14 матчах в Американской хоккейной лиге он отразил 90,4% бросков в створ при 2,62 пропущенных в среднем за игру шайб, а также провёл 19 встреч в команде Хоккейной лиги Британского побережья «Юта Гриззлис».

Ранее «Барыс» сообщил о расторжении контракта с голкипером Оливье Родриге после травмы, полученной на тренировке.

