Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Желание побыстрее стать известным и богатым». Быков высказался о допинге Ивана Морозова

«Желание побыстрее стать известным и богатым». Быков высказался о допинге Ивана Морозова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о допинге у форварда «Спартака» Ивана Морозова. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе хоккеиста найден кокаин. Морозов временно отстранён от тренировок и матчей.

«Если факт приёма допинга доказан, то человек, который совершил этот акт, брал определённый риск и заслужил наказание. Я считаю, что в таком командном виде спорта, как хоккей, допинг вообще не имеет никакого значения для того, чтобы добиваться каких-то результатов. Обращаться к таким вещам – это просто глупо со стороны хоккеиста. Лучше всего – работать над собой, заниматься совершенствованием своего мастерства, улучшать физические качества и тем самым становиться лучше. А всё вот это искусственное – это иллюзии.

Желание побыстрее стать известным и богатым подталкивает к таким хитрым актам, обманным движениям. Обман хорош только тогда, когда ты делаешь финт на льду, обыгрываешь соперника. А когда такого рода обман, как допинг, – это даже подло, я считаю. И по отношению к своим партнёрам, и по отношению к соперникам, и по отношению к болельщикам. Ведь спорт несёт воспитательную роль для молодых ребят. Поэтому такой акт – это подло. Важно вести информационную работу в клубах, среди детей, молодёжи и их родителей. Надо давать хороший пример, за счёт чего можно стать чемпионами», – цитирует Быкова Odds.ru.

Материалы по теме
Новый допинг-скандал в КХЛ! За что отстранили ключевого игрока «Спартака»?
Новый допинг-скандал в КХЛ! За что отстранили ключевого игрока «Спартака»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android