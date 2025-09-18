Кучеров — о «Тампе»: мы не можем выдать один хороший матч, а потом три — спустя рукава

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что команде нужно стать более стабильной и относиться серьёзно к каждой игре, чтобы впоследствии преуспеть в плей-офф. В последние три сезона «молнии» вылетают из Кубка Стэнли уже после первого раунда.

— В чём та самая грань между командой, которая выигрывает Кубок, и командой, которая вылетает в первом раунде, как это произошло с вами последние годы?

— Тут камеры, я не могу сказать, что на самом деле чувствую по этому поводу (смеётся). Но, наверное, дело в стабильности. В стабильности и дисциплине в нашей игре. Мы не можем выдать один хороший матч, а потом три — спустя рукава, по принципу «а, какая разница». В этом и разница. «Флорида» последние три года была стабильна, они стабильно доходили далеко. А у нас, я вот поймал себя на мысли, что мы так и не смогли по-настоящему… [заминается]… Ладно, ладно, достаточно, — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.