Тардиф рассказал, будет ли Овечкин включён в Зал славы международной федерации хоккея

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет введён в Зал славы ИИХФ. 40-летний нападающий является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли — 2018 в составе «Вашингтона».

«Конечно, это (включение Овечкина в Зал славы ИИХФ) произойдёт. Должно пройти два года после выхода на пенсию. Нам нужно создать лучшие условия, чтобы дать ему заслуженное посвящение», – цитирует Тардифа Odds.ru.

В апреле 2025 года Овечкину удалось побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в своей карьере.