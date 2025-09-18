Григорий Денисенко высказался о провальном старте «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о неудачах «Ак Барса» на старте сезона. Казанский клуб потерпел четыре поражения в пяти матчах.

– Если брать домашнюю серию, то команда проигрывает в первую очередь в движении?

– Пока тяжело что-то сказать.

– Что не так, на твой взгляд?

– Побеждать надо, а мы проигрываем. Посмотрим и проанализируем. Понятно, что четыре поражения в пяти играх – неудачный старт. Пообщаемся, сделаем выводы. Вместе исправим ситуацию.

– Команда здорово играет на выезде. Может, просто домашние трибуны давят?

– Наоборот, болельщики только помогают и должны помогать. Они шестой игрок на поле.

– Какие позитивные моменты из этих проигранных матчей? За что можно зацепиться?

– Можно играть плохо и выигрывать, а можно играть хорошо и проигрывать. Результат всё равно в конце. Каждая игра идёт по-разному и надо везде находить выходы, переламывать и делать вещи на пользу команде.