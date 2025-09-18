Скидки
«Юта Мамонт» представила новый современный тренировочный комплекс

«Юта Мамонт» представила новый современный тренировочный комплекс. В нём будут две ледовые площадки, склад команды, прокат коньков, раздевалки и точки питания. Открытие всех этих площадок запланировано на 2026 год.

Комплекс позволит команде сосредоточиться на хоккее, а руководство, тренеры, игроки и персонал получат доступ ко всем ресурсам, необходимым для тренировок, реабилитации и профилактики травматизма.

Фото: ХК «Юта»

Фото: ХК «Юта»

Фото: ХК «Юта»

Помимо двух ледовых площадок, новые помещения включают в себя сухой тренажёрный зал с искусственным покрытием, роботизированными системами сопротивления, которые измеряют производительность и регулируют вес, а также стойки для приседаний с камерами для проведения биомеханического анализа.

В медицинском центре имеются процедурные кабинеты, водная терапия, палата для восстановления, сауна и паровая баня, помогающие игрокам восстановиться и прийти в форму после изнурительного сезона НХЛ.

