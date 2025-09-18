Скидки
Хоккейные клубы «Торпедо» и «Сочи» произвели обмен хоккеистами

Хоккейные клубы «Торпедо» и «Сочи» произвели обмен, в результате которого состав нижегородской команды пополнил обладатель Кубка Гагарина, нападающий Александр Яремчук. В сочинскую команду проследовал защитник Илья Сушко.

26-летний форвард Яремчук ранее выступал в КХЛ за «Авангард», «Витязь» и «Югру». Провёл в КХЛ 291 игру, заработав 93 (41+52) очка. Вместе с омичами весной 2021 года стал обладателем Кубка Гагарина. В составе «Витязя» дважды входил в число лучших бомбардиров команды по итогам сезона. Выступал в составе сборной России на международных соревнованиях.

Илья Сушко текущий сезон начинал в «Торпедо-Горький», провёл за команду пять матчей, отметившись в них одной голевой передачей.

