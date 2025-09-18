Скидки
В тренерском штабе «Лады» произошли изменения

Комментарии

Хоккейный клуб «Лада» расторг по соглашению сторон контракт с тренером Павлом Зубовым. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

«Мы благодарим Павла Владимировича за работу и желаем успешного продолжения тренерской карьеры», — сказано в сообщении клуба.

Отметим, что Павел Зубов в прошлом сезоне был главным тренером команды, а в начале нынешнего чемпионата вошёл в тренерский штаб Бориса Миронова.

Тольяттинский клуб в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги провёл четыре матча, в которых набрал два очка. В следующей игре «Лада» встретится с «Торпедо» сегодня, 18 сентября. Матч начнётся в 18:00 мск.

