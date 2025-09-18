Скидки
Генеральный менеджер «Рейнджерс» высказался о возможном новом контракте Панарина

Генеральный менеджер «Рейнджерс» высказался о возможном новом контракте Панарина
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался о возможном новом контракте Артемия Панарина. Срок соглашения 33-летнего нападающего с командой с кэпхитом $ 11,6 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Он важная часть нашей команды и организации. Мне не кажется, что он сбавляет обороты. Он серьёзно относится к межсезонью. Артемий выглядит так, будто находится в отличной форме и готов к работе.

Что касается контрактных вопросов, как вы знаете, я не веду переговоры публично. Любые мои разговоры с Артемием или его представителем останутся конфиденциальными, только между мной и ним», — цитирует Друри The Hockey News.

Официально
Артемий Панарин назначен ассистентом капитана «Рейнджерс» на сезон-2025/2026
