Евгений Артюхин назвал слабый аспект игры «Автомобилиста»

Экс-нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Евгений Артюхин рассказал о слабом аспекте игры «Автомобилиста».

«У ребят иностранцев хорошая коммуникация в «Автомобилисте». Они очень быстро нашли общий язык с Буше. Его если поставить с хорошими партнёрами, то проблем не возникает. Он как замыкающее звено. Ему только отдавать, подносить снаряды, а он будет завершать. Да Коста его будет хорошо снабжать, да и остальные ребята.

Но вот оборона осталась такая же. Где-то они не усилились, и она оставляет желать лучшего. Если есть у команды возможность усилить кем-то, то стоит обратить внимание. В этом аспекте им есть куда расти. Подтягивают молодых ребят в четвёртом звене. Это всё хорошо, но ещё бы опытного игрока. Но и чтобы в хорошем физическом состоянии был как молодой парень. Взять опытного 30 плюс, наверное, не стоит. По физике это будет не то», — заявил Артюхин.