19:00 Мск
Ларионов будет рад, если Овечкин побьёт его рекорды в НХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов будет рад, если российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить его рекорды в плане результативности в Национальной хоккейной лиге, установленные в возрасте 40 лет и старше.

«Я буду только рад, если он побьёт мой результат в 40 лет и старше. Для этого и есть рекорды, чтобы их обновляли», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Отметим, что Ларионов в 40 лет в 65 матчах регулярного чемпионата набрал 40 (9+31) очков, что является рекордом для россиян в этом возрасте. В 41 и 42 года Ларионов набирал по 43 очка, что является также рекордом среди россиян.

