Плющев — о «Шанхае»: раздувают щёки, говоря, что приехал тренер и сделает победителя КГ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал подход руководства «Шанхайских Драконов» к формированию команды.

«Я думаю, те же шансы, которые у них и были, останутся. Хотя раздувают щёки, говоря, что приехал гениальный тренер и сделает из команды победителя Кубка Гагарина. Команда не собирается со стороны, команда создаётся временем.

Меняют арену, меняют название. Это говорит о том, что никакой позиции по развитию нет. А есть только сиюминутные интересы», — приводит слова Плющева Vprognoze.

