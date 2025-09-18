Скидки
«Нью-Йорк Рейнджерс» представил логотип и форму к 100-летию клуба

Комментарии

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» представила логотип и форму к 100-летию клуба.

Фото: «Рейнджерс»

Фото: «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» представляет логотип, посвящённый столетию клуба, и объявляет, что празднование 100-летия организации будет проходить в течение всего регулярного сезона-2025/2026.

Синий оттенок, который был включён в эмблему и форму «Рейнджерс» в 1926 году, был намного светлее того, каким он стал за последние 100 лет. В этом сезоне франшиза возвращается к своим корням, поскольку в её логотипе вновь присутствует оригинальный цвет», — сказано в сообщении клуба.

Ранее генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался о возможном новом контракте Артемия Панарина.

