Малкин: я мог бы завершить карьеру сейчас, но всё ещё чувствую, что могу играть

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своём будущем в НХЛ.

«Я много думал об этом, почти всё лето. Понимаю, что это, может быть, последний сезон, может быть, будет ещё два года. Мне нужно просто получать удовольствие от игры. Поскольку я играю всю свою жизнь, почему бы просто не поиграть ещё два года?

Я разговариваю с ребятами, которые уже завершили карьеры, они всё ещё скучают по хоккею. У них остались хорошие воспоминания. Я мог бы завершить карьеру сейчас, но я чувствую, что могу играть. Я чувствую, что голоден, и хочу забивать голы. Хочу помогать команде победить. То же самое с Сидом. Нужно просто наслаждаться каждым днём», — цитирует Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

