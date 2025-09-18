Форвард Майкл Маклауд подпишет контракт с «Каролиной» — Паньотта

Нападающий Майкл Маклауд, как ожидается, подпишет контракт с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщает инсайдер НХЛ Давид Паньотта на своей странице в социальной сети Х.

«По данным источников, ожидается, что свободный агент Майкл Маклауд присоединится к «Харрикейнз». «Каролина» также заинтересована в Картере Харте, как сообщали ранее», — написал Паньотта.

24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. Решение суда может быть обжаловано в 30-дневный срок.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о переговорах с нападающим Майклом Маклаудом.