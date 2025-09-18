Двукратный олимпийский чемпион Касатонов назвал основную проблему «Шанхайских Драконов»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов заявил, что проблема «Шанхайских Драконов» заключается в короткой скамейке.

«Драконы» показывают отличную игру. По-настоящему феерическое начало сезона. Галлан качественный специалист, в этом никто не сомневался. Сначала они обыграли СКА, потом смогли выиграть у «Локомотива». Но у них очень короткая скамейка. В этом вопросе им будет тяжело. Что мне нравится в этой команде? Они приобрели добротных канадцев. С ними Галлану точно будет легче. В КХЛ у всех команд задача попасть в плей-офф», — приводит слова Касатонова «Советский спорт».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал подход руководства «Шанхайских Драконов» к формированию команды.