«Металлург» дома крупно обыграл «Барыс», забросив пять шайб

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и астанинским «Барысом». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Роман Канцеров, Никита Михайлис, Люк Джонсон, Алексей Маклюков и Дерек Барак. У казахстанского клуба гол забил канадский защитник Джейк Масси.

В следующей игре магнитогорский клуб встретится с ЦСКА 21 сентября. «Барыс» сыграет с «Северсталью» 20 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.