«Металлург» дома крупно обыграл «Барыс», забросив пять шайб
Поделиться
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и астанинским «Барысом». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Канцеров (Силантьев) – 13:55 (5x5) 2:0 Михайлис (Вовченко, Джонсон) – 22:18 (5x5) 3:0 Джонсон (Петунин, Михайлис) – 28:51 (5x4) 4:0 Маклюков (Ткачёв, Силантьев) – 39:22 (5x5) 4:1 Масси (Галимов, Морелли) – 48:50 (5x5) 5:1 Барак (Пресс, Вовченко) – 52:27 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Роман Канцеров, Никита Михайлис, Люк Джонсон, Алексей Маклюков и Дерек Барак. У казахстанского клуба гол забил канадский защитник Джейк Масси.
В следующей игре магнитогорский клуб встретится с ЦСКА 21 сентября. «Барыс» сыграет с «Северсталью» 20 сентября.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
20:34
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:27
-
19:10
-
18:52
-
18:31
-
18:06
-
17:46
-
17:30
-
17:09
-
16:50
-
16:34
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:25