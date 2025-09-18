Скидки
Хоккей Новости

Металлург — Барыс, результат матча 18 сентября 2025 года, счет 5:1, КХЛ 2025/2026

«Металлург» дома крупно обыграл «Барыс», забросив пять шайб
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и астанинским «Барысом». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Канцеров (Силантьев) – 13:55 (5x5)     2:0 Михайлис (Вовченко, Джонсон) – 22:18 (5x5)     3:0 Джонсон (Петунин, Михайлис) – 28:51 (5x4)     4:0 Маклюков (Ткачёв, Силантьев) – 39:22 (5x5)     4:1 Масси (Галимов, Морелли) – 48:50 (5x5)     5:1 Барак (Пресс, Вовченко) – 52:27 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Роман Канцеров, Никита Михайлис, Люк Джонсон, Алексей Маклюков и Дерек Барак. У казахстанского клуба гол забил канадский защитник Джейк Масси.

В следующей игре магнитогорский клуб встретится с ЦСКА 21 сентября. «Барыс» сыграет с «Северсталью» 20 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.

