Генменеджер «Миннесоты»: делаем всё возможное, чтобы оставить Капризова в клубе

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил о работе по новому контракту российского форварда Кирилла Капризова.

«Эти переговоры частные. Я не могу в них вдаваться. Всё хорошо. Самое главное — мы хотим подписать Кирилла. Он наш игрок франшизы. Мы хотим оставить его здесь. Капризов — важная часть нашей команды. Мы работаем над этим и делаем всё возможное», — приводит слова Герина журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне‑2024/2025 он набрал 56 очков (25+31) в 41 матче регулярного чемпионата и ещё 9 (5+4) очков в шести играх плей‑офф. Действующее соглашение 28‑летнего российского форварда действует до 30 июня 2026 года. По нему россиянин получает $ 9 млн в год.