Капризов не стал отвечать на вопрос о возможном новом контракте с «Миннесотой»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не стал отвечать на вопрос о возможном новом контракте с «дикарями». Об этом сообщил журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

«Кирилл Капризов переадресовал вопросы о контрактной ситуации своему агенту и сказал, что хочет сосредоточиться на хоккее и у него ещё много времени. Он повторил, что любит Миннесоту и хочет остаться здесь. Подробнее позже», — написал Руссо.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне‑2024/2025 он набрал 56 очков (25+31) в 41 матче регулярного чемпионата и ещё 9 (5+4) очков в шести играх плей‑офф. Соглашение 28‑летнего российского форварда действует до 30 июня 2026 года. По нему россиянин получает $ 9 млн в год.

Генменеджер «Миннесоты»: делаем всё возможное, чтобы оставить Капризова в клубе
