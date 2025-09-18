Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Торпедо, результат матча 18 сентября 2025 года, счет 1:5, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» одержало шестую победу подряд, крупно обыграв в гостях «Ладу»
Аудио-версия:
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Конюшков) – 00:23 (5x5)     1:1 Кугрышев (Башкиров) – 09:54 (5x5)     1:2 Гончарук (Атанасов, Alexei Kruchinin) – 17:53 (5x5)     1:3 Фирстов (Виноградов, Нарделла) – 28:23 (5x4)     1:4 Атанасов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 47:04 (5x4)     1:5 Виноградов (Фирстов, Нарделла) – 50:35 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 23-й секунде первого периода Василий Атанасов открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Дмитрий Кугрышев восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Сергей Гончарук вновь вывел нижегородский клуб вперёд. На девятой минуте второго периода Владислав Фирстов сделал счёт 3:1. На восьмой минуте третьего периода Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 11-й минуте периода Егор Виноградов довёл счёт до крупного.

Для нижегородского клуба эта победа стала шестой подряд со старта чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» — единственная команда без поражений в сезоне.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android