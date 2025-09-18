«Торпедо» одержало шестую победу подряд, крупно обыграв в гостях «Ладу»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 23-й секунде первого периода Василий Атанасов открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Дмитрий Кугрышев восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Сергей Гончарук вновь вывел нижегородский клуб вперёд. На девятой минуте второго периода Владислав Фирстов сделал счёт 3:1. На восьмой минуте третьего периода Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 11-й минуте периода Егор Виноградов довёл счёт до крупного.
Для нижегородского клуба эта победа стала шестой подряд со старта чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» — единственная команда без поражений в сезоне.
