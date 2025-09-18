Вратарь ЦСКА Мартин совершил сейв коньком во встрече с «Локомотивом»

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». После первого периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого периода голкипер ЦСКА Спенсер Мартин после отскока шайбы от стекла за воротами успел вернуться на позицию и отразил бросок Артура Каюмова коньком.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В текущем сезоне ЦСКА одержал три победы в пяти матчах. Ярославский «Локомотив» также выиграл три матча из пяти.