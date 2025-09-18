Вратарь ЦСКА Мартин совершил сейв коньком во встрече с «Локомотивом»
Поделиться
В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». После первого периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5) 1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4) 1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5)
В концовке первого периода голкипер ЦСКА Спенсер Мартин после отскока шайбы от стекла за воротами успел вернуться на позицию и отразил бросок Артура Каюмова коньком.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В текущем сезоне ЦСКА одержал три победы в пяти матчах. Ярославский «Локомотив» также выиграл три матча из пяти.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
20:34
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:27
-
19:10
-
18:52
-
18:31
-
18:06
-
17:46
-
17:30
-
17:09
-
16:50
-
16:34
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:25