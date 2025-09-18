Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь ЦСКА Мартин совершил сейв коньком во встрече с «Локомотивом»

Вратарь ЦСКА Мартин совершил сейв коньком во встрече с «Локомотивом»
Комментарии

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». После первого периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5)     1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4)     1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5)    

В концовке первого периода голкипер ЦСКА Спенсер Мартин после отскока шайбы от стекла за воротами успел вернуться на позицию и отразил бросок Артура Каюмова коньком.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В текущем сезоне ЦСКА одержал три победы в пяти матчах. Ярославский «Локомотив» также выиграл три матча из пяти.

Материалы по теме
Матч, который предвкушали все — Никитин против «Локомотива»! Что ждать от этой игры?
Матч, который предвкушали все — Никитин против «Локомотива»! Что ждать от этой игры?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android