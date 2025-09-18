Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником «Локомотива» в КХЛ

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Идёт второй период, впереди гости со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго периода игрок обороны ярославского клуба Рушан Рафиков забросил вторую шайбу «Локомотива» в игре.

Как сообщает пресс-служба КХЛ Рушан Рафиков набрал 202-е (61+141) очко за команду и стал лучшим бомбардиром-защитником «Локомотива» в лиге. Прежний рекорд принадлежал Стаффану Кронваллю (201).