Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником «Локомотива» в КХЛ
В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Идёт второй период, впереди гости со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5) 1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4) 1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5) 1:3 Сурин (Каюмов, Рафиков) – 33:18 (5x4)
В начале второго периода игрок обороны ярославского клуба Рушан Рафиков забросил вторую шайбу «Локомотива» в игре.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Как сообщает пресс-служба КХЛ Рушан Рафиков набрал 202-е (61+141) очко за команду и стал лучшим бомбардиром-защитником «Локомотива» в лиге. Прежний рекорд принадлежал Стаффану Кронваллю (201).
