«Игра неоднозначная». Разин — о победе «Металлурга» над «Барысом» со счётом 5:1

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итог домашней встречи с «Барысом» (5:1).

«Игра неоднозначная. Создали много моментов, но часто нарывались на контратаки. Плюс четыре удаления заработали в чужой зоне. Картинка смазанная, но победа уверенная. Хорошо сработало большинство: пусть два гола и не пошли в статистику, но я считаю, что суммарно три гола забили в большинстве. По вратарям — всё зависит от ситуации. Пока план такой, что играют через матч. Мы нашли Бараку место в спецбригаде большинства. У него идёт. Хочется, чтобы и в равных составах их тройка прибавляла», — цитирует Разина сайт КХЛ.