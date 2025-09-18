«Игра неоднозначная». Разин — о победе «Металлурга» над «Барысом» со счётом 5:1
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итог домашней встречи с «Барысом» (5:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Канцеров (Силантьев) – 13:55 (5x5) 2:0 Михайлис (Вовченко, Джонсон) – 22:18 (5x5) 3:0 Джонсон (Петунин, Михайлис) – 28:51 (5x4) 4:0 Маклюков (Ткачёв, Силантьев) – 39:22 (5x5) 4:1 Масси (Галимов, Морелли) – 48:50 (5x5) 5:1 Барак (Пресс, Вовченко) – 52:27 (5x5)
«Игра неоднозначная. Создали много моментов, но часто нарывались на контратаки. Плюс четыре удаления заработали в чужой зоне. Картинка смазанная, но победа уверенная. Хорошо сработало большинство: пусть два гола и не пошли в статистику, но я считаю, что суммарно три гола забили в большинстве. По вратарям — всё зависит от ситуации. Пока план такой, что играют через матч. Мы нашли Бараку место в спецбригаде большинства. У него идёт. Хочется, чтобы и в равных составах их тройка прибавляла», — цитирует Разина сайт КХЛ.
