«Миннесота» не станет форсировать появление Юрова в НХЛ, если он будет не готов

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что клуб не станет форсировать появление российского нападающего Данилы Юрова в НХЛ, если тот не будет готов.

«Если Данила Юров не будет готов, мы не будем форсировать его появление, потому что лига не прощает ошибок», — приводит слова Герина журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

«Миннесота» выбрала Юрова на драфте НХЛ 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В минувшем сезоне 21-летний игрок провёл 51 матч за магнитогорский клуб и набрал 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе «Металлурга» Юров выиграл Кубок Гагарина.