«Локомотив» в Москве крупно победил ЦСКА, забросив пять шайб
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5) 1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4) 1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5) 1:3 Сурин (Каюмов, Рафиков) – 33:18 (5x4) 1:4 Елесин (Гернат, Красковский) – 36:42 (5x5) 1:5 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 46:03 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
У железнодорожников шайбы на свой счёт записали Георгий Иванов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Александр Елесин и Артур Каюмов. В составе армейского клуба гол забил нападающий Денис Гурьянов.
После данной победы ярославский клуб вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков.
В следующем матче ЦСКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» 21 сентября. «Локомотив» сыграет с «Сочи» 22 сентября.
