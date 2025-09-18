«Локомотив» в Москве крупно победил ЦСКА, забросив пять шайб

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У железнодорожников шайбы на свой счёт записали Георгий Иванов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Александр Елесин и Артур Каюмов. В составе армейского клуба гол забил нападающий Денис Гурьянов.

После данной победы ярославский клуб вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе девять очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» 21 сентября. «Локомотив» сыграет с «Сочи» 22 сентября.