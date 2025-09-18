Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В команде нет никакого безразличия». Яшкин обратился к болельщикам «Ак Барса»

«В команде нет никакого безразличия». Яшкин обратился к болельщикам «Ак Барса»
Комментарии

Нападающий и экс-капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин обратился к болельщикам казанского клуба на фоне неудачных результатов команде на старте сезона.

«Всем привет, давно с вами не появлялся в таком формате. Сейчас у нас не всё получается в играх, то, что делаем на тренировках. Хочу сказать, что в команде нет никакого безразличия, никто не любит проигрывать.

Будем стараться дальше работать, делать всё по максимуму на тренировках, доносить это в игры. Хочу сказать спасибо за атмосферу на домашних играх, вы справляетесь на 100%, постараемся завтра вас порадовать», – сказал Яшкин в видео на своём телеграм-канале.

После пяти матчей «Ак Барс» занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Востока.

Материалы по теме
Григорий Денисенко высказался о провальном старте «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android