«В команде нет никакого безразличия». Яшкин обратился к болельщикам «Ак Барса»

Нападающий и экс-капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин обратился к болельщикам казанского клуба на фоне неудачных результатов команде на старте сезона.

«Всем привет, давно с вами не появлялся в таком формате. Сейчас у нас не всё получается в играх, то, что делаем на тренировках. Хочу сказать, что в команде нет никакого безразличия, никто не любит проигрывать.

Будем стараться дальше работать, делать всё по максимуму на тренировках, доносить это в игры. Хочу сказать спасибо за атмосферу на домашних играх, вы справляетесь на 100%, постараемся завтра вас порадовать», – сказал Яшкин в видео на своём телеграм-канале.

После пяти матчей «Ак Барс» занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Востока.