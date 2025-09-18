Повреждение Александра Овечкина не представляет серьёзной опасности — Карбери

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что повреждение, из-за которого российский форвард команды Александр Овечкин покинул тренировку, не представляет серьёзной опасности. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что Овечкин покинул тренировку из-за соображений безопасности и вернётся в строй со дня на день.

В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе Овечкина 897 голов.

Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В 2018 году «Кэпиталз» с Овечкиным в составе завоевали единственный в клубной истории Кубок Стэнли.