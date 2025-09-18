Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Гончарук поделился эмоциями от шестой победы «Торпедо» подряд

Сергей Гончарук поделился эмоциями от шестой победы «Торпедо» подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук поделился эмоциями от шестой победы нижегородского клуба подряд. Команда на выезде одержала победу над «Ладой» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Конюшков) – 00:23 (5x5)     1:1 Кугрышев (Башкиров) – 09:54 (5x5)     1:2 Гончарук (Атанасов, Alexei Kruchinin) – 17:53 (5x5)     1:3 Фирстов (Виноградов, Нарделла) – 28:23 (5x4)     1:4 Атанасов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 47:04 (5x4)     1:5 Виноградов (Фирстов, Нарделла) – 50:35 (5x4)    

«Голы и успехи —это следствие работы, которую мы всей командой делаем на льду. Они забиваются благодаря партнёрам, все пять человек прикладывают колоссальный труд, и это выливается в заброшенные шайбы.

Сегодня я играл у себя дома, на трибунах было много родных и близких, которые горячо меня поддерживали. Хотелось порадовать своими действиями, увидеть улыбки. Думаю, удалось. Продлеваем победную серию и двигаемся дальше за победами. Это самое главное.

Тяжело даются первые периоды? Энергозатратная поездка плюс перестройка организма на новый хоккей по сравнению с тем, в который играли раньше. Самое главное, что успеваем вовремя переключаться и в нужный момент забить. Сейчас на пару дней вернёмся домой. Проведём время с семьями, отдохнём, восстановимся, потренируемся. Это будет очень полезно всей команде перед новыми матчами», — цитирует Гончарука пресс-служба «Торпедо».

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» одержало шестую победу подряд, крупно обыграв в гостях «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android