«Странные вопросы задаёте». Главный тренер «Лады» — об изменениях в тольяттинском клубе

Главный тренер «Лады» Борис Миронов после поражения от «Торпедо» (1:5) ответил на вопросы об изменениях в тольяттинском клубе, который покинули защитник Егор Рыков, нападающий Александр Хохлачёв и тренер Павел Зубов.

— Почему расстались с Хохлачёвым и Рыковым?

— Это внутренние дела команды. Посчитали нужным и так сделали. У Рыкова хороший показатель блокированных бросков? Мы смотрим не один показатель, а всё вместе.

— Почему расстались с Павлом Зубовым?

— Странные вопросы задаёте, зачем это обсуждать, — приводит слова Миронова сайт КХЛ.

21 сентября «Лада» примет на своём льду СКА. Игра начнётся в 16:00 мск.