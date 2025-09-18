Александр Овечкин пока не знает, станет ли новый сезон последним для него в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пока не знает, станет ли новый сезон последним для него в НХЛ. Об этом сообщает журналист Том Гулити на своей странице в социальной сети Х.

«Алекс Овечкин заявил, что пока не знает, станет ли новый сезон последним для него в НХЛ. Он добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с генеральным менеджером Крисом Патриком и владельцем Тедом Леонсисом, но времени для этого будет предостаточно», — написал Гулити.

В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе Овечкина 897 голов.

Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В 2018 году «Кэпиталз» с Овечкиным в составе завоевали единственный в клубной истории Кубок Стэнли.